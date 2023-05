L’énorme mercato du Real Madrid, à couper le souffle !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les grandes manœuvres démarrent du côté du Real Madrid pour construire la nouvelle équipe. Cet été et en 2024, Florentino Pérez veut recruter du très, très lourd. Alexandre Ruiz (Fair Play) décortique dossier par dossier ce qui pourrait constituer la plus grande politique de recrutement jamais donnée.

Fin de cycle au Real Madrid. La génération des Modric, Kroos et Benzema, qui a tout gagné, commence petit à petit à tirer sa révérence. Et si les tauliers sont encore là, progressivement, les nouvelles pépites madrilènes arrivent et s’affirment. Le président, Florentino Pérez, souhaite mettre deux coups d’accélérateur à son projet. Le premier, cet été, avec deux recrues de taille. Et le second, en 2024, avec deux monstres ciblés…

De Bellingham à Mbappé

Alexandre Ruiz détaille pour Fair Play l’énorme mercato qui s’annonce au Real Madrid. Une campagne de recrutement qui va démarrer avec Jude Bellingham, le prometteur milieu de terrain du Borussia Dortmund. A 19 ans, il est tout proche de s’engager au Real Madrid contre un chèque de 100 millions d’euros. Dans la foulée, un attaquant de classe mondiale est espéré. Harry Kane (Tottenham) est une cible. Une piste onéreuse puisque la presse anglaise sort le chiffre de 115 millions d’euros !

Haaland-Mbappé en 2024 ?

Kylian Mbappé fait bien évidemment partie des plans. Le Français, qui a confirmé son souhait de poursuivre avec le PSG, ira jusqu’au bout de son contrat, en 2024. Un été avec des Jeux Olympiques en France, qu’il rêve de disputer sous la bannière tricolore. Pour ensuite rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid ? C’est le plan. Et Florentino Pérez rêve d’une alliance avec le cybord de Manchester City, Erling Haaland. Les deux meilleurs joueurs du monde réunis, le Real Madrid est sans doute le seul club au monde à pouvoir le faire.