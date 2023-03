Mercato : Voici les 5 noms pour succéder à Antonio Conte à Tottenham

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir remercié Antonio Conte, Tottenham se prépare à nommer un nouveau coach. Les Spurs ne veulent pas se tromper et ont ainsi dressé une short-list de 5 noms. Alexandre Ruiz, sur le plateau de Fair Play, fait le point sur ce dossier chaud de Premier League.

Le 10 mars dernier, le10sport.com écrivait ceci : « Antonio Conte très proche d’un départ à Tottenham ! L’avenir d’Antonio Conte a de très grandes chances de s’écrire loin des Spurs la saison prochaine. Selon nos sources, l’Italien se dirige vers la sortie pour l’été 2023. Un profil qui pourrait rapidement intéresser le marché… Notamment en France ? » Deux semaines plus tard, les Spurs et l’entraîneur italien ont acté leur divorce avec quelques mois d’avance. Remercié, Antonio Conte n’est plus en poste et son successeur est attendu par tous les supporters.

Pochettino, le retour ?

Une short-list de 5 noms a été établie par les dirigeants de Tottenham et son grand patron, Daniel b. Parmi eux, on retrouve l’ancien mentor des Spurs, Mauricio Pochettino ! Libre depuis son départ du PSG l’été dernier, l’Argentin est une piste explorée, même si elle ne fait pas l’unanimité en interne. Autre profil : Julian Nagelsmann, qui vient de quitter ses fonctions au Bayern Munich, remplacé par Thomas Tuchel. Sur les tablettes de nombreux grands clubs européens, Nagelsmann plaît à Tottenham mais pourrait attendre son heure pour relever un défi encore plus important l’été prochain… Pour découvrir les trois autres coachs pistés, il vous suffit de découvrir la vidéo de Fair Play concotée par Alexandre Ruiz !