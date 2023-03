Euro 2024 : Bukayo Saka, le nouveau roi d’Angleterre

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Étourdissant avec l’Angleterre, Bukayo Saka est à l’honneur après une prestation XXL lors des qualifications pour l’Euro 2024. Passeur décisif et buteur contre l’Ukraine (2-0), la pépite d’Arsenal a été élu homme du match et fait les gros titres de la presse britannique. C’est le focus d’Alexandre Ruiz dans la vidéo Fair Play du jour !

Après sa victoire en Italie (1-2), l’Angleterre a enchaîné avec un succès devant l’Ukraine (2-0). Et si les joueurs de Gareth Southgate caracolent en tête de leur groupe C, qualificatif pour le prochain Euro 2024, ils le doivent en grande partie à un joueur : Bukayo Saka ! La pépite d’Arsenal a illuminé la rencontre contre l’Ukraine en offrant le premier but à Harry Kane et en inscrivant le second, une petite merveille. Élu homme du match, Saka fait les gros titres en ce début de semaine.

Sur les traces de Rooney et Owen

Les médias anglais s’attardent à raison sur la prestation XXL de Bukayo Saka contre l’Ukraine. 58 ballons touchés, 8 duels gagnés, 3 occasions créées, 1 passe décisive et 1 but : difficile de faire mieux ! A 21 ans, la pépite d’Arsenal fait même son entrée dans la cour des grands. Le Daily Mail rapporte en effet que Saka a fait son entrée dans le Top 5 des plus jeunes et meilleurs buteurs anglais. Avec 8 buts à son actif, il se retrouve sur les talons d’un certain Michael Owen (10) et de Wayne Rooney (12). Mais c’est surtout la progression du jeune homme qui impressionne. S’il a démarré sa carrière avec 4 réalisations durant l’exercice 2019-2020, sa progression est à couper le souffle : 9 buts (2020-2021), 14 buts (2021-2022) et 17 buts pour la saison en cours… Rien ne semble pouvoir arrêter Bukayo Saka, le nouveau roi d’Angleterre. Alexandre Ruiz et les équipes de Fair Play reviennent en détail sur le héros du jour.