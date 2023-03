« +12 », « du délire »… La presse s’enflamme pour le Barça après le Clasico !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans le choc de la 26e journée de Liga, le FC Barcelone s’est offert une victoire spectaculaire aux dépens du Real Madrid. Une victoire obtenue dans les dernières secondes du match et un titre de champion qui tend désormais les bras aux hommes de Xavi. C’est le focus d’Alexandre Ruiz qui revient en détail sur ce Clasico dans la vidéo Fair Play du jour !

83e minute de jeu. Le tournant d’un match qui fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d’encre ce lundi dans la presse espagnole. Un Clasico de folie entre le FC Barcelone, leader, qui doit se défaire définitivement de son dauphin, le Real Madrid. Et à la 83e minute de jeu, les Madrilènes pensent réaliser l’exploit. En reprenant le centre parfait de Carvajal, Asensio ajuste du pied-gauche la cage catalane pour prendre l’avantage, 1-2, à quelques minutes de la fin du match. Un but finalement refusé après l’intervention de l’assistance vidéo… Un hors-jeu très limite d’Asensio qui prive le Real Madrid d’un avantage au tableau d’affichage. Moins de 10 minutes plus tard, Franck Kessié crucifie l’ennemi merengue et offre la victoire à Barcelone, 2-1. Dans les arrêts d’un match au sommet, les Blaugrana sombrent dans la folie d’un stade en liesse.

« A un millimètre de la Liga »