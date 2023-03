Grande décision pour Mbappé, il va jubiler

Thomas Bourseau

Hugo Lloris a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale en laissant derrière lui une question : qui pour être le futur capitaine des Bleus. Kylian Mbappé postule et il semblerait qu’il soit l’heureux élu.

Le 9 janvier dernier, deux jours après l’annonce de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026, Hugo Lloris fermait la page des Bleus qui a duré près de quinze ans pour le portier de Tottenham. Capitaine de l’équipe de France, Lloris a donc laissé son brassard… à la nouvelle génération ? Après la retraite surprise de Raphaël Varane, le doute planait sur l’identité du futur capitaine des champions du monde 2018… à moins que Kylian Mbappé soit finalement tout indiqué ?

Deschamps a laissé planer le doute pour le prochain détenteur du brassard

A l’occasion d’une récente entrevue avec Le Parisien, Didier Deschamps lâchait plus qu’un simple indice sur la question. Le sélectionneur de l’équipe de France affirmait la semaine dernière que l’heureux élu pourrait tout à fait être Kylian Mbappé et ce, bien qu’il ne soit âgé que de 24 ans. Son expérience chez les Bleus parle pour lui. « Si Mbappé peut être capitaine de l’équipe de France ? Bien évidemment ». Pour Ludovic Obraniak, ancien international polonais et consultant pour L’Equipe , a fait savoir que cela pourrait être bénéfique à Kylian Mbappé. « Deschamps a, peut-être, l’idée de le bonifier. Tu sens que ce garçon n’a pas encore l’atteint la plénitude sur le plan humain. Il s’ouvre un peu plus. Dernièrement, il est apparu plus souriant, il le dit, lui même, qu’il avait oublié le rapport aux gens. Et être capitaine ça change un homme ».

C’est confirmé, un transfert légendaire est prévu pour Mbappé https://t.co/Af8ARF953K pic.twitter.com/XMC9PJCQcG — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Mbappé en pole position pour devenir le capitaine des Bleus

Ce jeudi, Didier Deschamps annonce sa liste pour les deux matchs de qualification pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas et face à la République d’Irlande les 24 et 27 mars. Saura-t-on qui sera le nouveau capitaine des Bleus ? D’après le journaliste Abdellah Boulma, de vives discussions auraient eu lieu ces dernières heures à ce sujet et Kylian Mbappé serait plus que jamais en pole position pour hériter du brassard de capitaine.