Ejecté par Mbappé, il va revenir au PSG

Amadou Diawara

Après avoir prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé aurait réclamé le départ de Leandro Paredes à sa direction. Et le numéro 7 parisien a obtenu gain de cause, puisque Leandro Paredes est actuellement prêté à la Juventus. Alors que les Bianconeri ne devraient pas lever son option d'achat, le milieu de terrain de 28 ans serait sur le point de retrouver le PSG.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de trois saisons avec le PSG à la fin de la dernière saison. Dans la foulée, le numéro 7 parisien aurait fait le ménage dans l'effectif de Christophe Galtier, arrivé sur le banc rouge et bleu peu après sa prolongation.

Paredes jeté dehors par Mbappé au PSG

D'après les dernières indiscrétions de Karim Bennani, divulguées sur le plateau de L'Equipe de Greg , Kylian Mbappé (24 ans) aurait demandé à sa direction de disloquer le clan des Argentins au PSG. « (Kylian) Mbappé a eu des doléances à l'intersaison. Il a demandé à ce que la grande majorité des Argentins quittent le PSG et ça s'est avéré, puisque Di Maria et Paredes sont partis. Le seul qui est resté, c'est Messi » , a révélé le journaliste de Prime Video et de L'Equipe .

La Juve va rendre Paredes au PSG