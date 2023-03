Mercato : Il annonce un coup de tonnerre, Mbappé a fait le ménage au PSG

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a prolongé son contrat de trois ans avec le PSG. Dans la foulée, le numéro 7 parisien aurait demandé à sa direction de se débarrasser de la grande majorité des joueurs argentins. Et Kylian Mbappé a obtenu gain de cause puisqu'Angel Di Maria et Leandro Paredes ont quitté le PSG l'été dernier, contrairement à Lionel Messi.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé était parti pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la superstar française de 24 ans avait un accord de principe avec le club merengue. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a finalement snobé le Real Madrid pour prolonger son contrat à Paris de trois saisons.

Mbappé a voulu disloquer le clan des Argentins du PSG

Après avoir prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé - à qui on aurait donné les clés du club - aurait fait une énorme demande à sa direction. En effet, le numéro 7 parisien aurait réclamé le départ d'une grande partie des joueurs argentins de l'effectif parisien. Et Kylian Mbappé a vu son souhait être exaucé, puisque seul Lionel Messi est le seul rescapé du clan des Argentins du PSG aujourd'hui. Nasser Al-Khelaïfi ayant laissé filé Angel Di Maria librement et gratuitement vers la Juventus à la fin de son contrat le 30 juin et ayant prêté Leandro Paredes (avec option d'achat) aux Bianconeri .

Angel Di Maria et Leandro Paredes ejectés par le PSG