En plein calvaire, il va signer au PSG

En fin de contrat en juin prochain avec l'Inter Milan, Milan Skriniar va s'engager avec le PSG l'été prochain, c'est un secret de Polichinelle. Néanmoins, depuis l'annonce de son départ en fin de saison, rien ne va plus pour le Slovaque, en difficulté, notamment sur le plan physique.

Ce n'est un secret pour personne. Milan Skriniar sera un joueur du PSG la saison prochaine. Après avoir tenté de le recruter l'été dernier, puis durant le mois de janvier, le club de la capitale obtiendra finalement sa signature cet été, à l'issue de son contrat à l'Inter Milan. Mais depuis quelques semaines, le Slovaque inquiète du côté de l'Italie.

Mercato : Il a dit oui au PSG, une offre surprenante arrive https://t.co/tHbZa61K98 pic.twitter.com/j2RTUGGTxZ — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Blessé, Skriniar inquiète à l'Inter

En effet, Milan Skriniar souffre d'une pubalgie et a manqué les deux derniers matches de l'Inter Milan qui s'est incliné contre Bologne et La Spezia. Jusque-là rien d'alarmant, sauf que le Slovaque ne s'était jamais blessé en six saisons comme le rappelle L'EQUIPE ! Il n'a raté que trois matches. C'était en octobre 2020 après un test positif au Covid. Mais c'est tout. A quelques mois de sa signature au PSG, l'inquiétude grandit. « Il ne va pas bien physiquement mais il veut être avec nous », confiait d'ailleurs Francesco Calzona, sélectionneur de la Slovaquie.

«Il a serré les dents»