Mercato - PSG : Luis Campos prêt à signer un très gros chèque sur l’un de ses chouchous ?

A la recherche d’un numéro 9 pour la saison prochaine, le PSG a coché plusieurs noms sur sa short-list. Parmi eux, on retrouve naturellement Victor Osimhen, que connait parfaitement Luis Campos puisque c’est lui qui l’a déniché en le faisant venir au LOSC. L’attaquant nigérian, qui cartonne à Naples, est à la Une de la presse italienne et dans la vidéo Fair Play du jour, signée Alexandre Ruiz.

Après avoir déniché des perles comme Fabinho, Bernardo Silva ou encore Tiémoué Bakayoko lorsqu’il était à Monaco, Luis Campos a poursuivi son travail du côté de Lille. Avec la même réussite. Dans le Nord, le dénicheur de talent a mis la main sur des phénomènes nommés Jonathan Ikoné, Mike Maignan, Rafael Leao ou encore le terrible Victor Osimhen. Le buteur nigérian est d’ailleurs l’une de ses plus belles réussites… Acheté 22 millions d’euros à l’été 2019 à Charleroi, Osimhen a été vendu pour plus de 75 millions d’euros moins d’un an plus tard. Un coup en or !

Osimhen toujours dans la tête de Campos

Sous les couleurs de Naples, Victor Osimhen poursuit sa folle progression. Après une saison d’adaptation, le Nigérian trouve son rythme de croisière et explose mois après mois dans une équipe qui file tout droit vers le Scudetto . Outsider en Ligue des Champions, Naples compte bien s’appuyer sur sa machine à marquer pour créer l’exploit. Un talent aujourd’hui valoriser à prix d’or par le président du club, Aurélio de Laurentiis. Dans la Gazzetta dello Sport , le chiffre tombe : 150 millions d’euros ! C’est le montant réclamé par Naples pour ouvrir les discussions d’un transfert. Luis Campos, qui suit toujours attentivement la progression de son poulain, au même titre que Rafael Leao (Milan AC), pourrait être tenté d’emmener le PSG dans la folle bataille pour Osimhen. Alexandre Ruiz et les équipes de Fair Play s’attardent sur ce croustillant sujet…