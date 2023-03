Osimhen, une saison de rêve qui pourrait finir en apothéose

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’ancienne pépite du LOSC fait les beaux jours de Naples, désormais. A 24 ans, Victor Osimhen réalise une saison exceptionnelle, en Serie A comme en Ligue des Champions. Le doublé dans le viseur, le Nigérian peut également commencer à rêver d’un transfert XXL l’été prochain…

Arrivé durant le mercato estival de 2020, Victor Osimhen s'est imposé comme l'un des joueurs les plus précieux de l'effectif du Napoli SSC. A 24 ans, il est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec son club. Que ce soit en Ligue des champions ou en Série A, où il est leader avec ses compères, l'international nigérian ne cesse de surprendre avec les Partenopei.

Le joueur le plus décisif de Naples en Serie A

Victor Osimhen est le joueur le plus décisif du Napoli depuis le début de saison en Serie A. Actuellement meilleur buteur du championnat italien avec 19 pions en 22 matchs disputés, Osimhen continue d'affoler les gradins du stade Diego Armando Maradona et les supporters napolitains sont plus que jamais séduit par les performances affichées par l'attaquant de 24 ans. Il est également quatrième meilleur passeur décisif avec 4 offrandes. Son entraîneur Luciano Spalletti a dit tout le bien qu'il pense de lui lors de la conférence de presse d'après-match face à l'Eintracht Francfort : « C’est un excellent attaquant qui peut être un peu solitaire et faire des percées soudaines, mais il doit aussi combiner avec le reste de l’équipe. C’est ce qu’il commence à faire et nous sommes très heureux ».

Double buteur en LDC face à Francfort

En plus d'avoir inscrit un but à l'aller, Victor Osimhen a tué les espoirs de l'Eintracht Francfort lors du match retour en signant un joli doublé, le premier sur une extraordinaire tête qui se loge tranquillement dans les filets de Kevin Trapp peu de temps avant la mi-temps. Le second est venu sur une action collective, De Lorenzo sert Osimhen, ce dernier pousse le ballon sur un joli tacle et fait de nouveau trembler les filets. Le match s'est soldé sur le score de (3-0) en faveur du Napoli.

Henry dithyrambique envers Osimhen

L'ancien et emblématique numéro 9 des Bleus d'Arsenal, Thierry Henry, s'est exprimé sur celui qui est en train de mettre toutes les défenses adverses dans sa poche. Pour Henry, Osimhen est un attaquant qui peut s'adapter facilement dans n'importe quelle équipe européenne : « Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup d'équipes ». Thierry Henry le verrait dans les clubs qui n'ont pas un numéro 9 à l'image du Paris Saint Germain : « Quelle équipe a le plus besoin de lui ? On revient à Chelsea, on revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu'ils ont besoin d'un numéro 9. Il y a tant d'équipes mais je pense à celle où il manque un 9. Parfois le Paris Saint-Germain utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n'est pas un 9 ».

Une clause à 130 millions