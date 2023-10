XV de France : La grande annonce de Danty

Jean de Teyssière

La première partie de cette Coupe du monde de rugby va prendre fin cette semaine, avec notamment un France-Italie qui sera fratricide puisque le perdant sera éliminé de ce Mondial. Jonathan Danty, le trois-quarts centre du XV de France va jouer son deuxième match de Coupe du monde seulement, lui qui était embêté par une blessure à la cuisse qui l'avait empêché de jouer contre les All Blacks. Mais tout va mieux.

Le XV de France s'apprête à disputer la seconde partie de sa Coupe du monde et attend avec impatience le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Mais avant, il faut impérativement battre l'Italie vendredi soir, car en cas de défaite, la France sera éliminée de SA Coupe du monde.

«Tout le monde n’est actuellement pas au même niveau de forme»

Dans une interview accordée à Rugbyrama , Jonathan Danty explique la différence de niveau qui peut exister entre lui et plusieurs de ses coéquipiers : « Ce qui est particulier en Coupe du monde, c’est qu’entre le début et la fin, il peut vraiment se passer beaucoup de choses… Tout le monde n’est actuellement pas au même niveau de forme : moi, j’ai été blessé pendant plusieurs semaines, donc je suis forcément moins « fit » que ceux qui n’ont jamais été arrêtés. Mais au-delà des états de forme des uns et des autres, ce qui est important, c’est que tous les repères collectif que nous avons accumulés depuis trois mois nous permettent de performer dès vendredi, et pour les prochaines échéances si elles doivent arriver. »

Coupe du monde de Rugby : Il annonce un carton pour le XV de France https://t.co/vl2NHggiyE pic.twitter.com/PtOBUm8sHS — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

«Oui, je suis à 100 %, sinon je ne serais pas aligné vendredi»