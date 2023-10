Catastrophe contre l’Italie ? Il alerte le XV de France

Jean de Teyssière

Ce vendredi, le XV de France aura rendez-vous avec l'histoire et devra battre l'Italie pour accéder aux quarts de finale de cette Coupe du monde de rugby. Si une victoire est largement à la portée des Bleus, l'Italie a la réputation de rien lâcher, surtout face à la France, ce qui fait dire à Jonathan Danty qu'aborder ce match avec sérieux est primordial pour passer au tour suivant.

Les rugbymans du XV de France auront fort à faire ce vendredi à Lyon face à l'Italie. La Squadra Azzura sort d'une humiliation face à la Nouvelle-Zélande (17-96) et voudra forcément se remettre à l'endroit pour finir cette Coupe du monde en beauté et pourquoi pas, se qualifier en quarts de finale. C'est en tout cas ce qui attend les Italiens si ces derniers réussissent l'exploit de battre le XV de France. Qui ne compte pas se laisser faire.

«L’Italie, c’est toujours un match très particulier pour nous»

Le trois-quarts centre du XV de France, Jonathan Danty avoue pour Rugbyrama aborder le match face à l'Italie avec sérieux : « L’Italie, c’est toujours un match très particulier pour nous. Dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, c’est presque toujours la première équipe que l’on joue, ce qui est toujours un peu plus délicat quand on sort de deux semaines de préparation. En plus, beaucoup de joueurs italiens ont des attaches avec la France, par où beaucoup d’entre eux sont passés, ce qui les rend particulièrement motivés pour ce rendez-vous. »

«Dans ces matchs, il y a beaucoup de tension»