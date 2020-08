Basket

Rouen Métropole Basket : «Nous avions déjà entamé un virage avant le Covid»

Publié le 17 août 2020 à 8h47 par La rédaction mis à jour le 17 août 2020 à 12h51

Après Le Havre, c’est au tour de Dieppe d’accueillir le Big Tour. L’occasion pour le Rouen Basket Métropole de venir à la rencontre de l’industrie et du savoir-faire français.

Le Big Tour n’en finit pas de rassembler les Français ! Chaque étape est un succès populaire, tant sur le village qui sillonne le littoral français que sur les plateformes digitales de la banque d’investissement. A Dieppe, plus de 800 000 personnes sur l’ensemble de la journée ! Carton plein pour les équipes de Patrice Bégay, Directeur Exécutif Bpifrance : « L’objectif de ce Big Tour, c’est de susciter des vocations, de donner l’envie, de faire découvrir un monde que l’on ne connait pas, de choisir une formation, trouver un emploi. C’est ça le moteur de la tournée : mettre de la tech dans la fab, faire découvrir la French Touch, les industries culturelles et créatives de tous nos territoires. C’est de valoriser les réussites françaises, l’engagement climatique de nos entreprises, la formation et l’emploi. Cette tournée est aux couleurs de Bpifrance, avec des valeurs de proximité, simplicité, volonté et d’optimisme, 4 valeurs communes à toutes et à tous. Avec le Big Tour, vous allez découvrir la plus grande tournée de France qui va redonner envie de la France à tous les Français. Nous serons en mesure de véhiculer auprès des Français un message d’optimisme et d’enthousiasme à un moment clé pour la vie de la nation, avant la rentrée de septembre ».

« Sortir de la dépendance des résultats »