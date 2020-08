Omnisport

Boxe : Le come-back de Mike Tyson reporté !

Publié le 13 août 2020 à 12h35 par A.C.

On devra patienter un peu plus, pour voir Mike Tyson remonter sur un ring, à 54 ans.

C’est l’un des gros rendez-vous sportifs de la deuxième partie de 2020. Mike Tyson, légende vivante de la boxe, va remettre ses gants... à 54 ans ! Alors que certains le voyaient déjà affronter des grosses pointures de la catégorie poids-lourds comme Tyson Fury, l’Américain va plutôt en découdre avec Roy Jones Jr, 51 ans et lui aussi ancien champion du monde. Ce combat a été programmé à Los Angeles pour le 12 septembre prochain... mais finalement il va falloir attendre quelques mois de plus !

Le combat Tyson-Jones Jr reporté au 28 novembre