Athlétisme

Athlétisme : L'incroyable aveu d'Usain Bolt sur la vitesse de Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 novembre 2020 à 20h35 par A.D.

Athlète le plus rapide de l'histoire, Usain Bolt a pris sa retraite à l'été 2017. Selon La Foudre, il serait moins rapide que Cristiano Ronaldo s'il était toujours en activité.

Usain Bolt a marqué l'histoire de l'athlétisme de son empreinte. Et pourtant, La Foudre ne serait pas aussi rapide que la star du football Cristiano Ronaldo. Retraitée depuis l'été 2017, Usain Bolt (34 ans) estime que Cristiano Ronaldo (35 ans) aurait une plus grosse pointe de vitesse que lui s'il n'avait pas tiré sa révérence. Lors d'un entretien accordé à Marca , Usain Bolt a expliqué clairement qu'il perdrait s'il faisait la course aujourd'hui avec CR7.

«Cristiano Ronaldo gagnerait en toute sécurité, il serait plus rapide que moi»