Athlétisme : Usain Bolt prêt à revenir pour les JO de Tokyo ? Il répond !

Publié le 22 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Alors qu’Usain Bolt est désormais à la retraite, il n’est pas question pour lui de reprendre du service.

Pour le moment, Usain Bolt est toujours triple champion olympique en titre. Et il va falloir attendre encore un peu pour savoir qui prendra la place du Jamaïcain. En effet, à cause du coronavirus, les Jeux Olympiques, prévus cet été à Tokyo, ont été reportés à l’été 2021. De quoi donner à Bolt l’occasion de profiter un peu plus longtemps de ses titres. Et alors que ce report pourrait également permettre au roi du sprint de se préparer pour un énorme comeback, c’est n’est clairement pas d’actualité comme il l’a fair savoir dans un entretien à L’Equipe ce mercredi.

« Définitivement fini pour moi »