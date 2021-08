Athlétisme

Athlétisme : Kevin Mayer annonce la couleur pour Paris 2024 !

Publié le 11 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Tout juste rentré en France, Kevin Mayer a déjà les yeux rivés vers 2024 et les Jeux Olympiques de Paris.

Kevin Mayer s’est fait une grosse frayeur lors des épreuves du décathlon aux Jeux Olympiques de Tokyo. Gêné par des douleurs au dos apparues juste avant le début de la compétition, le Français qui avait mal débuté, a pu se refaire la cerise grâce au saut en hauteur puis au lancer de javelot. Des performances qui lui permettront de rafler la médaille d’argent. Mais désormais, le recordman du monde veut aller chercher l’or.

«C'est peut-être le plus grand rendez-vous de ma vie»