Athlétisme

Athlétisme : Kevin Mayer se satisfait de sa médaille d’argent !

Publié le 5 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Venu pour gagner l’or, Kevin Mayer a finalement pris l’argent. Mais avec sa blessure au dos qui a failli le contraindre à abandonner, le Français s’est largement satisfait de cette performance.

Il était l’un des plus grands espoirs de médaille d’or, il repart avec l’argent. Comme à Rio en 2016. Un lot de consolation très appréciable quand on connaît la douleur avec laquelle Kevin Mayer a lutté pendant ces deux jours de compétition. A des années lumières de son meilleur niveau, le Français a donné tout ce qu’il avait sur ce décathlon, hésitant même à abandonner. Mais le recordman du monde s’est battu comme un mort de faim et a finalement arraché une belle médaille d’argent.

« C'est un ascenseur émotionnel qui est juste incroyable »