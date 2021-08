Omnisport - Athlétisme - JO

Athlétisme - JO : La désillusion de Renaud Lavillenie...

Publié le 3 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Légende du saut à la perche, Renaud Lavillenie revenait aux JO de Tokyo pour tenter de décrocher une troisième médaille. Une blessure a cependant tout changé.

Médaillé d'or à Londres en 2012, puis d'argent à Rio en 2016, Renaud Lavillenie abordait ces jeux de Tokyo avec la ferme intention de retrouver son rang. Depuis 2018, l'ancien détenteur du record du monde à la perche semblait en perte de vitesse. Etait-il rattrapé par son âge (34 ans) ? L'Auvergnat avait à coeur de faire mentir ses détracteurs en retrouvant son rang aux Jeux Olympiques. Mais le perchiste s'est blessé à l'échauffement et n'a pu défendre ses chances. Il s'est arrêté à 5m70, trop loin des 6m02 d'Armand Duplantis, le médaillé olympique.

Lavillenie y a cru