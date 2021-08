Omnisport

Athlétisme : Le terrible message de Kevin Mayer !

Publié le 4 août 2021 à 9h35 par T.M.

Pour ces Jeux Olympiques, Kevin Mayer était l’une des belles chances de médaille pour la France. Problème, le décathlonien est touché physiquement…

Les Jeux Olympiques de Kevin Mayer ont débuté ce mercredi. Favori pour l’épreuve de décathlon, le Français vit toutefois actuellement des moments très compliqués. En effet, après les premières épreuves, l’athlète de 29 ans est en retard au classement. La raison ? Des problèmes physiques puisque Mayer est touché au dos. Et bien que le représentant tricolore continue à se battre sur les épreuves, il semble très lucide, voyant son rêve de remporter l’or à Tokyo s’envoler.

« Le rendez-vous de ma vie est complètement gâché »