Athlétisme

Athlétisme : Kevin Mayer affiche ses ambitions pour les JO de Tokyo !

Publié le 2 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Désormais qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, Kevin Mayer se présentera en grandissime favori au Japon. Un statut qu’il assume parfaitement.

Après avoir facilement réalisé les minimas sur l’île de La Réunion il y a 2 semaines, Kevin Mayer est maintenant totalement focalisé sur son réel objectif : les Jeux Olympiques. Détenteur du record du monde du décathlon avec 9 126 points, Kevin Mayer (28 ans) partira largement favori pour décrocher le Graal. Même s’il devra notamment se méfier du jeune Australien Ashley Moloney (20 ans) à Tokyo, le Français sait ce qu’il devra faire pour atteindre son rêve.

« L’objectif sera de gagner une plus belle médaille qu'à Rio »