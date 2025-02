Zidane, les lourdes accusations de menace !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un fait, Zinedine Zidane et Pierre Ménès ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ces rapports tendus entre les deux hommes sont de notoriété publique depuis maintenant plusieurs années, mais l'ancien consultant de Canal + en dit un peu plus à ce sujet, révélant notamment des menaces de la part de Zidane à son encontre par le passé.

Très proche d'ancienne icônes de l'équipe de France de 1998 comme Laurent Blanc, Christophe Dugarry, Youri Djorkaeff ou encore Thierry Henry, Pierre Ménès est pourtant en froid avec Zinedine Zidane. Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, l'ancien journaliste de L'EQUIPE et de Canal + se livre sur les origines de cette brouille avec l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Et Ménès l'accuse même de l'avoir menacé...

« Vas-y mollo avec Zidane... »

« Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme. […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : "Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment" », lâche Pierre Ménès, avant d'en venir aux faits sur son clash avec Zinedine Zidane.

« Il a eu des propos menaçants »

« Fort de ça, j’y vais mollo, l’émission fait un carton (…) et le lendemain, pas un commentaire sur ce que j’avais dit sur Zidane, rien. Tout passe comme une lettre à la poste. Et quelques jours après, il m’appelle (…) et il me fait : "Ménès, c’est Zidane". Je dis : "Ah, si tu m’appelles, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas". Parce que pendant toute sa carrière, même quand j’étais à L’Équipe, il m’appelait quand quelque chose ne lui plaisait pas dans le journal, même si ce n’était pas moi qui l’avait écrit. Il me dit : "Oui, qu’est-ce que tu as raconté ? Les saloperies que tu as racontées à Berlin". Je suis un peu étonné. Je lui dis : "Tu l’as vue l’émission ?" Il me dit : "Non, on me l’a répétée". Alors je lui dit : "Ah bah, si c’est un analphabète qui t’a répété, je ne peux rien pour toi. Regarde-là et rappelle moi". Et là, il a eu des propos menaçants que je n’ai pas tolérés », poursuit Pierre Ménès, qui accuse donc Zidane de l'avoir menacé à cause d'une émission.