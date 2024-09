Vente OM : «Une belle surprise» se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian ne cesse d'annoncer la vente prochaine de l'OM à un consortium international mené par l'Arabie Saoudite, sans que rien ne bouge. Frank McCourt est toujours en poste et continue d'investir pour son club. Malgré ces faits, le journaliste ne change pas de version et indique que l'OM est à l'aube d'une nouvelle ère.

La vente de l’OM est un vieux serpent de mer dont Thibaud Vézirian s’en est fait une spécialité. Le journaliste ne cesse de répéter que Frank McCourt cédera le club dans un avenir proche. Et il l’a encore dit lors d’un live diffusé sur la plateforme Twitch.

Vézirian persiste et signe

« Non, les feux de l’officialisation ne sont pas passés au rouge du tout. Mais hélas il y a toujours les aléas des affaires, des reports possibles et ça ce n’est pas faute de le dire dans chaque phrase. Même quand on dit que les sources sont confiantes, on demande de prendre du recul et de faire attention » a confié le journaliste.

« Il y a toujours des gens qui sont très confiants »

A ceux qui l’attaquent, Vézirian répond : « Il y a toujours des gens qui sont très confiants et c’est pour cela que ces gens-là sont, comme moi, sûrs et certains de ce qu’il arrive à l’OM. J’ai toutes les certitudes…je ne suis pas là pour convaincre, ça vous fera une très belle surprise ».