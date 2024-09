«Un vrai clash» est annoncé avec Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est en pleine tempête. Les critiques sur son niveau de jeu se font de plus en plus nombreuses. Mais au sein de l'équipe de France notamment, son attitude dérangerait de plus en plus. Ses reproches sur le manque de jeu tactique durant les entraînements n'auraient pas été appréciés en interne.

Après la rencontre face à l’Italie vendredi dernier en Ligue des Nations (défaite 3-1), Mike Maignan avait haussé le ton dans le vestiaire. L’un des joueurs visés par son monologue se nommait Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid n’a été que l’ombre de lui même durant ce rassemblement. La tête ailleurs, l’ancien du PSG aurait commencé à agacer certains de ses coéquipiers selon les informations de Gilles Verdez.

Le PSG se rate sur le mercato, on jubile à l’étranger ! https://t.co/foOW1omhJW pic.twitter.com/6r2t8TGZJw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Mbappé dérange en équipe de France ?

« Il y a deux problèmes, le premier c’est avec ses coéquipiers. Il tire beaucoup la couverture à lui. Et ses coéquipiers en ont un peu marre parce qu’il n’a pas le rendement escompté. Et il n’a pas le rendement qui pourrait aller avec ses déclarations. Il y a deux déclarations qui ne sont pas passées. Avant le match contre l’Italie, il a dit « qu’il en a rien à faire des gens ». Ça a beaucoup dérangé » a confié le chroniqueur sur le plateau de TPMP mercredi soir.

« Le joueur a taillé le sélectionneur »

Durant ce mois de septembre, Mbappé se serait aussi éloigné de Didier Deschamps, à qui il reproche le manque de travail tactique durant les entraînements. « Dimanche, entre les deux matches, il a remis en cause le travail tactique accompli par Deschamps et le staff. Et là, c’est la première fois qu’il y a cette rupture quasi-officielle, ce qui pourrait expliquer qu’il n’a pas été mis face à la Belgique. Ce qui crée un vrai clash car quand le joueur taille le sélectionneur, c’est que rien ne va plus en équipe de France » a lâché Verdez.