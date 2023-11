Un projet fou est en marche pour Lionel Messi

Alexis Brunet

Lionel Messi a quitté le PSG cet été, et il a pris la direction de l'Inter Miami. L'Argentin a réussi ses premiers pas, et il a des chances qu'il fasse encore mieux, lors de sa prochaine saison complète avec sa franchise. Son passage est déjà un succès pour la MLS, qui compte faire tout son possible afin que l'attaquant dispute la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu aux États-Unis.

Depuis quelques mois maintenant, Lionel Messi a décidé de quitter l'Europe et de rejoindre les États-Unis. L'Argentin s'est engagé avec l'Inter Miami, le club de David Beckham. L'ancien attaquant du PSG a impressionné le championnat américain, et il a permis d'attirer encore plus les regards sur celui-ci.

L'aventure de Messi en MLS est un succès

En engageant Lionel Messi, l'Inter Miami ne s'est pas juste assuré la venue d'un immense joueur. La franchise floridienne a aussi offert un extraordinaire coup de pub à la MLS. D'après Bruno Satin, agent de joueur, invité de l'After Foot , qui était en immersion aux États-Unis, l'Argentin produit de l'intérêt, même au-delà du football. « Tout le monde est positif, ils se disent que ça attire les projecteurs sur le foot, parce que, comme on l’a vu, il y a une grosse concurrence avec les autres sports. C’est absolument indéniable qu’il amène du glamour par rapport au foot, et que ça produit de l'intérêt au-delà du foot. Messi dépasse largement les frontières du football. »

La MLS a un plan pour Messi