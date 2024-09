Un joueur de l’OM veut plomber un transfert à 25M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé cet été du côté de l’OM pour 25M€, Elye Wahi est en concurrence avec Neal Maupay pour la place d’attaquant. Alors que l’ancien du RC Lens a débuté la saison avec l’étiquette de titulaire, le joueur prêté par Everton ne compte pas s’éterniser sur le banc de touche et n’hésite pas à le faire savoir.

Parmi les onze joueurs recrutés par l’Olympique de Marseille avant la fermeture du mercato estival figure Elye Wahi. Irrégulier avec le RC Lens, l’attaquant de 21 ans a pris la direction du sud de la France dans le cadre d’un transfert à 25M€. Pour l’heure, Wahi peine encore à convaincre, et il pourrait y avoir danger puisqu’un autre attaquant a posé ses bagages dans la cité phocéenne en la personne de Neal Maupay, venu pallier la longue absence sur blessure de Faris Moumbagna et qui se montre plein d’ambitions.

« Cela dépend de mon temps de jeu… »

Face à Nice, Roberto De Zerbi avait préféré faire confiance à Neal Maupay, reléguant Elye Wahi sur le banc. Un choix payant puisque le joueur prêté avec obligation d’achat par Everton avait trouvé le chemin des filets. Interrogé par La Provence, il a annoncé la couleur pour la suite de la saison. « Je ne me suis jamais fixé d'objectifs chiffrés. Je ne me fixe pas de limites. Si je suis en confiance et que je joue régulièrement, je sais que je peux marquer des buts. Cela dépend de mon temps de jeu et de la manière dont fonctionne l’équipe », a confié Maupay.

« Quand ma chance viendra, je ferai le maximum pour marquer des buts »

« Elye joue beaucoup, mais je suis prêt. Quand ma chance viendra, comme face à Nice, je ferai le maximum pour marquer des buts, a poursuivi l’attaquant. Mais je n'y pense pas trop, et je crois que tout le groupe est sur la même longueur d'onde. On a envie d'accomplir quelque chose collectivement. Il faut mettre ses objectifs et son ego de côté pour être au service de l'équipe. Il y a quelque chose à faire, et on doit tous se mettre au diapason ». Elye Wahi est prévenu.