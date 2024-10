Un crack zappe Cristiano Ronaldo pour Messi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur le déclin, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auront inspiré toute une génération. Au sommet pendant quasiment quinze ans, les deux stars comptent 8 Ballons d’Or, et sont considérées comme les deux meilleurs joueurs de l’histoire. Grande promesse du football mondial, Estevão Willian a révélé qu’il avait une préférence pour l’Argentin.

A eux deux, ils auront définitivement marqué l’histoire du football. Pendant une quinzaine d’années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auront été opposés, comparés, et auront animé des débats interminables sur qui était le meilleur des deux. Une rivalité sportive caractérisée par leurs présences au FC Barcelone et au Real Madrid, qui aura traversé le temps.

Real Madrid : Mbappé veut suivre Cristiano Ronaldo ? https://t.co/Ir3hMMWCDd pic.twitter.com/axxeBC7vLr — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi inspirent les plus jeunes

L’un évoluant désormais à l’Inter Miami, l’autre à Al-Nassr, la grande ère de Messi et de Cristiano Ronaldo touche à sa fin, et a même pris fin lorsque les deux joueurs ont quitté les pelouses européennes. Néanmoins, cette dernière continuera d’inspirer les plus jeunes, comme c’est le cas pour Estevão Willian, prodige de 17 ans évoluant à Palmeiras, et qui rejoindra Chelsea en 2025. Auprès de The Guardian, le phénomène Brésilien s’est exprimé sur les deux vedettes du football mondial.

« Messi a le talent, Ronaldo l’effort. Je recherche les deux »

« Ma référence est Messi pour tout ce qu'il a fait pour le football. La façon dont il joue et ce qu'il fait en dehors du terrain, [c'est] un gars que je dois toujours admirer. Et, bien sûr, pour moi qui suis gaucher comme lui…Certaines personnes naissent avec du talent, d’autres doivent travailler dur. Messi et Ronaldo en sont de bons exemples. Messi a le talent, Ronaldo l’effort. Je recherche les deux. Le talent et le dévouement. Aujourd’hui, dans le football, il faut se donner à fond, respecter un programme, s’entraîner, voyager, prendre soin de soi. Il faut faire beaucoup de concessions. Sans dévouement, on n’arrive à rien », a ainsi confié Estevão Willian, qui préfère l’Argentin.