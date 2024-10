Mercato - PSG : Surprise, une star va suivre Messi ?

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a laissé un grand vide derrière lui au PSG. Le club de la capitale souhaiterait le combler en recrutant un nouvel attaquant et penserait ainsi à Mohamed Salah. L’international égyptien aurait toutefois d’autres options pour son avenir, et pourrait notamment suivre les pas d’un certain Lionel Messi.

Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cet été. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 a refusé de prolonger pour signer libre au Real Madrid. L’international français a ainsi laissé un grand vide derrière lui chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs l’intention de le combler en recrutant un nouvel attaquant.

Le PSG garde un oeil sur Salah...

Et dans cette optique, le PSG pourrait tenter le joli coup Mohamed Salah. L’ailier de 32 ans voit son contrat avec Liverpool expirer en juin prochain. Si les Reds espèrent le prolonger, l’international égyptien devrait toutefois quitter le club anglais à l’issue de la saison. Mais le PSG ne serait pas la seule option pour Mohamed Salah.

... qui envisage un avenir en MLS ?

L’actuelle star de Liverpool, convoitée par l’Arabie Saoudite, pourrait créer la surprise et suivre les pas d’un certain Lionel Messi. Comme le rapporte TeamTALK, Mohamed Salah pourrait envisager un avenir en MLS l’été prochain. TBR Football ajoute que San Diego pourrait tenter sa chance avec l’attaquant de Liverpool. Le PSG est prévenu. À suivre...