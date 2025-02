Un Champion du Monde à Koh-Lanta, ça vire à la catastrophe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2010, le champion du monde 1998 Frank Leboeuf relevait le défi Koh-Lanta, une expérience qu'il n’est pas près d’oublier. Confronté aux conditions de survie extrêmes de l'émission qui accueillait pour la première fois des personnalités, celui qui participe actuellement à Danse avec les Stars a rapidement déchanté comme il l’a avoué.

Lancé en 2001, Koh-Lanta est devenu au fil des années une émission culte de la télévision. Tourné pleine nature, à l’autre bout de la planète, le programme de TF1 consiste à réunir des anonymes regroupés dans un premier temps en plusieurs équipes qui doivent survivre par leurs propres moyens et s’affronter au cours d’épreuves. En 2010, la première chaîne décida d’intégrer des sportifs dans son programme, accueillant notamment le judoka Djamel Bouras, la boxeuse Myriam Lamare ou encore le footballeur Frank Leboeuf, qui ne garde pas un grand souvenir de sa participation.

« Je pleurais tellement j’étais fatigué au bout de trois jours »

Éliminé dès le deuxième épisode de cette saison spéciale, le champion du monde 1998 a évoqué auprès de TV Mag les difficultés rencontrées en Nouvelle-Calédonie. « Rien n’était comestible et la plupart des animaux sur l’île étaient protégés. Donc, tout ce qu’on pouvait trouver était dans l’eau mais on n’avait pas de feu. On bouffait le riz comme ça. On le foutait au soleil, dans l’eau. On mangeait des coquillages au petit-déjeuner », se remémore Frank Leboeuf, pas convaincu non plus par le lieu où vivaient les aventuriers : « Le camp où nous étions ne nous plaisait pas. On avait essayé de déménager. Les autorités locales avaient dit que ce n’était pas possible donc il avait fallu replacer le camp où il était alors qu’il y avait beaucoup de vent. »

De quoi rendre les conditions de vie très compliquées : « Je pleurais tellement j’étais fatigué au bout de trois jours. J’avais négocié la possibilité de lire mon texte pendant le jeu car je préparais ma première pièce de théâtre. Impossible de se concentrer. Je ne pouvais même pas retenir une ligne. J’étais incapable de lire parce que j’étais crevé ».

« Ça m’a un peu gonflé »

L’ancien joueur de l’OM aujourd’hui reconverti comédien reconnaît qu’il ne savait pas vraiment où il mettait les pieds à l’époque : « Je ne connaissais pas bien l’émission. Moi, je vivais à Los Angeles à l’époque. Et je ne comprenais pas les gens qui parlaient aux caméramans et qui expliquaient leur vie. J’avais une tactique, je ne voulais pas parler. C’est vrai que ça m’a un peu gonflé. Je ne voulais pas de télévision, pas de caméra, pas de téléphone et en fait on était tout le temps filmé ». Et pourtant, celui qui participe actuellement à Danse avec les Stars, toujours sur TF1, retient le positif de cette participation à l’émission présentée par Denis Brogniart : « C’est malgré tout une aventure extraordinaire qui reflète la société dans laquelle nous vivons. J’aurais vraiment adoré la refaire. »