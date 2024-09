Transferts : Le PSG le recale, il est «très heureux»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé sur les tablettes du PSG ou de Chelsea, Victor Osimhen s’est finalement envolé pour la Turquie. L’attaquant nigérian évolue cette saison au Galatasaray, en prêt, un choix qu’il ne regrette pas comme il l’a fait savoir après la victoire en Europa League contre le PAOK Salonique.

Son nom a été associé au Paris Saint-Germain durant tout le mercato estival, au moment où le club était à la recherche du remplaçant de Kylian Mbappé, mais comme vous l’avait révélé le10sport.com, Victor Osimhen n’a pas rejoint la capitale. D’ailleurs, le Nigérian n’a pas trouvé de point de chute avant la fermeture du mercato estival du côté des grands championnats européens. Mis de côté par le Napoli, l’attaquant s’est donc engagé en prêt à Galatasaray, en attendant l’année prochaine.

PSG : Il annonce du lourd pour ce phénomène ! https://t.co/v1JzsHNGMe pic.twitter.com/GomA8VR97M — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

« Je sens que le but est proche »

Apparu à trois reprises sous les couleurs de son nouveau club, Victor Osimhen n’a pas encore trouvé le chemin des filets mais s’est consolé avec quatre passes décisives, dont deux offrandes contre le PAOK Salonique (3-1) ce mercredi en Europa League. « Malheureusement, je n'ai pas marqué, c'était encore un but contre son camp, mais je sens que le but est proche. Le plus important, cependant, c'est que Galatasaray a gagné », a confié après la rencontre l’attaquant, heureux en Turquie.

« Je suis très heureux d'être au Gala »

« Je remercie les fans, maintenant nous continuons à gagner en championnat et en Europe, explique Osimhen, rapporté par Fanatik. Avec Icardi, c'est très bien, c'est un leader. Batshuayi est aussi un bon personnage... Je suis très heureux d'être au Gala, ici nous nous aidons les uns les autres comme une équipe devrait le faire. Et si je manque à l'appel, ils seront là ».