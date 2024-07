Transferts : Le clan Aubameyang joue un sale tour à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pièce maîtresse de l’OM la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé mercredi son départ du club phocéen. L’attaquant de 35 ans n’a pas résisté à l’offre saoudienne lui garantissant 40M€ sur deux saisons, soit le plus gros salaire de sa carrière. Le discours de son père a aussi pesé dans sa décision de s'engager en faveur d'Al-Qadsiah.

Pierre-Emerick Aubameyang a cédé au forcing d'Al-Qadsiah. La formation saoudienne a convaincu la star de l’OM avec un salaire annuel de 20M€ pour les deux prochaines saisons, un départ annoncé par le principal intéressé. « J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais », a réagi l’attaquant sur les réseaux sociaux.

Le père d’Aubameyang a milité pour son départ

Après une année impressionnante sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, totalisant 30 buts, Aubameyang va filer en Arabie saoudite, et ce malgré son attachement pour le club phocéen. D’après L’Équipe, le joueur de 35 ans aurait aimé poursuivre son aventure du côté du Vélodrome, mais le discours de son père, et la proposition d'Al-Qadsiah, ont fini par le convaincre.

« J’ai toujours suivi les conseils de mon père »

« Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière, avait précisé Aubameyang dans son message d’adieu. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais ».