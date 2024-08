Transferts : L’ASSE signe un crack et jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, l'ASSE a officialisé l'arrivée de sa cinquième recrue estivale. Le club stéphanois a mis la main sur Igor Miladinović (21 ans) formé au sein du club serbe du FK Čukarički. Engagé jusqu'en 2028 avec une année supplémentaire en option, le milieu offensif a confié ses premières impressions, tout comme Olivier Dall'Oglio, entraîneur de la formation française.

L’attente fût longue pour Olivier Dall’Oglio, qui ne cessait de réclamer des renforts à ses dirigeants ces derniers jours. Finalement, après deux semaines discrètes, l’ASSE est enfin parvenue à boucler l’arrivée de sa cinquième recrue estivale. Après Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye, les Verts ont officialisé l’arrivée d’Igor Miladinović (21 ans) en provenance du club serbe du FK Čukarički. Le milieu offensif s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en 2028 avec une année supplémentaire en option.

Dall'Oglio s'enflamme pour son nouveau renfort

Entraîneur de l’ASSE, Dall’Oglio a salué la venue de Miladinovic. « Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner. C'est un garçon qui propose beaucoup d'activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C'est ce qui nous a intéressé dans son profil » a confié le technicien français.

Miladinovic sort du silence après son transfert

Quant à Miladinovic, il semble honoré de porter les couleurs de l’ASSE, de retour en Ligue 1 cette saison. « Je suis vraiment très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. C'est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l'idée de relever ce défi. J'ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau stade et ses supporters incroyables » a lâché le jeune joueur lors d’un entretien accordé aux médias du club.