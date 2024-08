Mercato : Deux joueurs veulent signer à l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE est encore loin d'avoir terminé son recrutement. Le club stéphanois espère attirer encore quatre renforts, dont un latéral gauche et un attaquant. Les priorités sont Mathieu Udol et Irvin Cardona, deux joueurs qui aimeraient rejoindre la formation entraînée par Olivier Dall'Oglio, mais les négociations sont encore loin d'être terminées.

Depuis le début du mercato estival, l’ASSE a accueilli Yunis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili, Ben Old et Augustine Boakye. Mais ce n’est pas suffisant pour Olivier Dall’Oglio, qui espère encore attirer quatre joueurs : un gardien remplaçant capable de remplacer Etienne Green, un latéral gauche, un milieu défensif et un avant-centre.

Udol veut signer, mais...

Au poste de latéral gauche, la priorité se nomme Matthieu Udol. Mais le groupe Kilmer Sports Ventures ne souhaite pas faire de folies dans ce dossier. Il faudra nécessairement en faire plus puisque le FC Metz ne compte pas brader son capitaine.

Le dossier Cardona dans l'impasse

Selon les informations de But Football Club, l’ASSE n’a pas non plus lâché Irvin Cardona. Prêté la saison dernière à Saint-Etienne, l’attaquant voudrait faire son grand retour. Mais là encore la formation ne veut pas répondre aux exigences d’Augsbourg. Comme vous l’a annoncé le 10Sport.com, il sera difficile pour l’ASSE de rapatrier Cardona, héros de la remontée.