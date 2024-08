Transfert à 40M€, le PSG fait une grosse affaire ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain accélère et est en passe de boucler son troisième renfort de l’été après Matvey Safonov et Joao Neves avec Willian Pacho, défenseur équatorien de 22 ans évoluant à l'Eintracht Francfort. Pour parvenir à ses fins, le club de la capitale va débourser 40M€ hors bonus, un montant qui pourrait rapidement se justifier…

C’est un dossier révélé sur le tard que s’apprête à boucler le PSG. Après Matvey Safonov et Joao Neves, qui s’ajoutent à Gabriel Moscardo, de retour de prêt, Willian Pacho va s’engager en faveur du club de la capitale, lâchant 40M€ pour s’attacher ses services. Le gaucher équatorien de 22 ans sort d’une saison pleine à l'Eintracht Francfort (44 matches toutes compétitions) et s’est également imposé comme un titulaire en sélection, sorti par l’Argentine en quart de finale de la dernière Copa America. Journaliste à RMC, Hamza Rahmani estime que le PSG a raison de miser sur lui, dressant un parallèle avec Lucas Beraldo.

« Il paraît plus fiable que Lucas Beraldo »

« Je ne m'attendais pas à le voir arriver dans un aussi gros club que Paris aussi rapidement. Mais comparé à Lucas Beraldo quand il arrivait, Pacho est plus prêt, estime-t-il. C'est un joueur qui vient pour remplacer Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez (blessés). Même s'il reste jeune, Pacho arrive avec un gros potentiel et paraît plus fiable que Lucas Beraldo ».

« Un défenseur complet »

Interrogé par L’Équipe, Mark Van Bommel, son ancien entraîneur au Royal Antwerp, rassure également sur les qualités du futur joueur parisien : « Il est arrivé en Belgique en illustre inconnu pour repartir comme une valeur sûre seulement un an plus tard. Il a réalisé la même prouesse à l'Eintracht. C'est un défenseur complet sur lequel on peut se reposer les yeux fermés. Il est très sérieux au quotidien et il a un mental costaud, souhaitant toujours gagner, même lors des petits jeux à l'entraînement ».