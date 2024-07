Transfert à 250M€ au PSG, Daniel Riolo balance cash

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, l’agence de presse espagnole EFE a assuré que le PSG avait proposé la somme de 250M€ pour tenter de convaincre le FC Barcelone de lui céder Lamine Yamal, en grande forme à l’Euro 2024. Une information démentie par le club de la capitale, qui n’a plus l’intention de débourser une telle somme sur le mercato comme l’explique Daniel Riolo.

Alors qu’il s’apprête à conclure un Euro exceptionnel avec l’Espagne, Lamine Yamal plaît au PSG, qui s’apprête à entamer cette nouvelle saison sans Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Un dossier qui n’ira pas plus loin alors que le FC Barcelone n’a pas l’intention de lâcher son crack. De l’autre côté des Pyrénées, on parlait pourtant d’une offre colossale du club de la capitale, estimée à 250M€. Les Parisiens ont depuis démenti l’information, et il en est de même pour Daniel Riolo.

Mercato : Le PSG tente un coup de poker à 60M€ ? https://t.co/eDTGXJTHnj pic.twitter.com/KunWSKhFYj — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

« Le PSG ne fait plus ces dépenses »

« Non, ils ne font plus ça », a d’abord réagi le journaliste de RMC dans l’After Foot. « Le PSG ne fait plus ces dépenses, ce sont des rumeurs bêtes ! ». Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC, a quant à lui émis une hypothèse concernant l'origine de la rumeur : « Laporta, comme tous les présidents de club a toujours des relais dans tous les médias. Il a peut-être voulu laisser entendre que ‘on nous a proposé 250M€ et tout, mais nous on le garde et on a les moyens de le garder’. Tout ça, c'est de la pub, de la com’ ». Lamine Yamal a prolongé son bail avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2026 il y a quelques mois, avec une clause libératoire estimée à un milliard d’euros, de quoi sécuriser le club culé qui disposerait déjà d’un accord pour la suite.

Un nouveau contrat déjà évoqué

Cette semaine, le quotidien Sport révélait que le Barça et l’entourage de Lamine Yamal disposait d’un accord secret pour un nouveau bail allant jusqu’en juin 2030. L’international espagnol qui fêtera ses 17 ans ce samedi a prolongé pour « seulement » trois années supplémentaires en octobre dernier en raison de la législation espagnole. Ce qui ne profitera pas au PSG.