Mercato - PSG : Le feuilleton de l'été relancé par une offre de 60M€

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès janvier dernier, l’un des gros chantiers du PSG sur ce mercato estival serait le recrutement de Leny Yoro. Malheureusement pour Paris, le prodige du LOSC souhaite rejoindre le Real Madrid, tandis que la direction du club lillois souhaite l’envoyer du côté de Manchester United, et ce pour une raison bien précise. Explication.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Et pour cause, le club de la capitale souhaite se renforcer à tous les postes. La défense centrale pourrait ainsi être remaniée, alors que ces dernières semaines, plusieurs noms auront été associés à Paris, comme cela a pu être le cas de Matthijs De Ligt, Edmond Tapsoba, mais aussi de Leny Yoro. Car comme révélé par nos soins en janvier dernier, le prodige du LOSC est la grande priorité du PSG à ce poste pour cet été.

Yoro le Real Madrid, Lille veut Manchester United !

Néanmoins, Leny Yoro lui, ne l’entend pas de cette oreille. Le joueur de 18 ans ne jure que par le Real Madrid. Mais le club madrilène ne propose pour le moment qu’une offre de 20M€, tandis que Manchester United, également intéressé par le Français, en propose 60M€. Journaliste, Fabrizio Romano a révélé comment désormais, le LOSC essayait de convaincre Leny Yoro d’accepter la proposition des Red Devils.

«Olivier Letang, fait maintenant pression»

« Le président du club, Olivier Letang, fait maintenant pression pour que Yoro rejoigne Man United, car c'est la meilleure proposition qu'ils ont sur la table - 50 millions d'euros plus des suppléments qui pourraient porter la transaction à 60 millions d'euros », a expliqué Romano auprès de CaughtOffside. « Man United offre donc beaucoup d'argent à Lille pour devancer tous les autres clubs, mais la décision appartient désormais à Yoro. Lille espère qu'il décidera d'aller à Old Trafford, mais le Real Madrid est toujours là, il est toujours confiant et pense qu'il a le contrôle. Pourquoi ? Parce que le Real Madrid a été très clair : le seul moyen de conclure l'affaire est de respecter ses conditions. Il ne paiera pas trop pour Yoro alors qu'il sera en fin de contrat l'été prochain ».