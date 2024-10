Stupeur au Real Madrid, un joueur est sous le choc

Alexis Brunet

Le Real Madrid et Carlo Ancelotti font face à une très mauvaise nouvelle. Malheureusement, le club a perdu son capitaine, Dani Carvajal, pour de longs mois à cause d'une grave blessure au genou face à Villarreal. Fautif involontaire sur l’action qui a entraîné la blessure du champion d’Europe, Yeremy Pino était inconsolable après la rencontre.

Dernièrement, le Real Madrid a souvent dû faire face à des problèmes en défense. Plusieurs joueurs madrilènes étaient absents et le club espagnol a donc tenté de recruter Leny Yoro cet été. Toutefois, le Français n’a pas posé ses valises à Madrid et, en plus de cela, un nouveau défenseur de Carlo Ancelotti s’est très sérieusement blessé samedi soir.

Dani Carvajal sera éloigné des terrains pendant de longs mois

Samedi soir, face à Villarreal, le Real Madrid a perdu Dani Carvajal pour de longs mois. Le défenseur espagnol s’est blessé en fin de match, à la suite d’un contact avec Yeremy Pino. Peu de temps après, la nouvelle est tombée : le champion d’Europe est touché au niveau des ligaments croisés du genou et il devra passer par la case opération.

Yeremy Pino était en larmes

Dani Carvajal s’est donc blessé suite à un contact avec Yeremy Pino, mais cela était totalement involontaire. D’après les informations de Marca, le joueur de Villarreal était tout de même en pleurs après la rencontre, dévasté d’avoir causé une telle blessure au champion d’Europe. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’attaquant est impliqué dans ce genre de situation, car il était aussi, malheureusement, à l’origine de la grave blessure de Marc-André ter Stegen dernièrement.