Riolo, encore un clash lunaire en direct !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné face à Liverpool au Parc des Princes, et ce, par le plus petit des scores. Malgré une pluie d'occasions nettes côté parisien, Alisson Becker a été infranchissable. Au contraire, Gianluigi Donnarumma a encaissé un but sur la seule frappe cadrée des Reds. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo.

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique a affronté Liverpool au Parc des Princes, et ce, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Malheureusement pour le club parisien, il n'a pas réussi à faire trembler les filets d'Alisson Becker. Et pourtant, le PSG n'a pas manqué d'occasions nettes, ayant cadré 10 frappes au total.

PSG 0-1 Liverpool

Contrairement à Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma n'a pas été infranchissable lors du choc entre le PSG et Liverpool à Paris. Au contraire, le portier italien a encaissé un but sur la seule frappe cadrée des Reds. Alors que le PSG s'est incliné 1-0 à domicile, Daniel Riolo a déclaré Gianluigi Donnarumma coupable.

«Donnarumma est mauvais»

« Alisson est l'homme du match. Et sur la seule frappe cadrée de Liverpool, Donnarumma est mauvais. Il est mauvais. Ça compte. Quand en face tu as un gardien qui fait 100 arrêts et que le tien… Donnarumma, sur la seule frappe où s'il fait la moitié d’un arrêt d’Alisson, tu ne prends pas le but. Parce que sa main fait brioche. Sa main s'est briochée », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.