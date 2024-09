Real Madrid : Neymar annonce un «crack» avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le voile a été levé. France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2024. Le Real Madrid est l'équipe la plus représentée avec sept éléments. Ce chiffre aurait pu être encore plus grand si Rodrygo avait été sélectionné. Ce n'est pas le cas et cela a mis en colère Neymar, qui a publié un message de soutien sur les réseaux sociaux.

Ils sont trente sur la ligne de départ, il n’en restera qu’un le 28 octobre prochain à la fin de la cérémonie de remise du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet. Vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga, le Real Madrid est l’équipe la mieux représentée avec sept éléments. Ils auraient, même pu être huit si Rodrygo avait été sélectionné. Mais le comité de sélection en a décidé autrement.

Plusieurs stars absentes de la liste

Le joueur brésilien du Real Madrid prend place aux côtés d’autres absents marquants comme Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ou encore Lionel Messi, vainqueur de la dernière édition et non présent malgré une victoire lors de la dernière Copa America.

« Minimum top 5 mondial »

L’absence de Rodrygo dans cette liste a scandalisé son compatriote Neymar. Toujours éloigné des terrains en raison d’une blessure, le joueur d’Al-Hilal a publié un message de soutien au coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Minimum top 5 mondial. Crack » a écrit Neymar, lui aussi absent.