RC Lens : Il annonce son grand retour !

Grande nouvelle pour le RC Lens. Touché aux ischio-jambiers juste avant la trêve internationale, Hamzat Ojediran s'apprête à retrouver le chemin de la compétition. Le milieu de terrain de 20 ans a repris l'entraînement et a annoncé son retour prochain avec le maillot sang et or sur les réseaux sociaux.

Le RC Lens a enchaîné les mauvaises nouvelles juste avant la trêve internationale. Son attaquant Florian Sotoca avait été touché au pied face à Rennes le 21 septembre dernier, ce qui l’avait empêché de disputer la rencontre face à l’OGC Nice une semaine plus tard. Au cours de ce même match sur les terres bretonnes, le RC Lens avait enregistré la blessure, plus grave, d’Hamzat Ojediran.

Gros coup dur au RC Lens, «l'un des moments les plus difficiles de ma carrière» https://t.co/SuvAz4JtTG pic.twitter.com/UpiVblG65u — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« Il s’est flingué l'ischio »

Sorti en grimaçant à la toute fin du match, le milieu de terrain nigérian semblait souffrir. « Il s’est flingué l'ischio » avait déclaré Will Still après le coup de sifflet final. Une sortie qui ne prêtait pas à l’optimisme.

Son retour est imminent

Mais pour le plus grand plaisir du RC Lens, Ojediran a annoncé son retour prochain sur les réseaux sociaux. «Back soon» a lâché le joueur de 20 ans sur son compte X. En plus du milieu de terrain, le club nordiste s’apprête à retrouver Kévin Danso, mais aussi Neil El-Aynaoui.