Foot

Que devient Yoann Gourcuff ?

Publié le 6 mars 2021 à 15h08 par La rédaction

Etoile du football français il y a 10 ans, Yoann Gourcuff a disparu de la circulation, sans donner de nouvelle. Explication.

La dernière fois que l’on a vu Yoann Gourcuff sur un terrain de football, c’était le 20 octobre 2018. Un match Dijon - Lille (1-2) qu’il a démarré sur le banc, pour finalement disputer 31 minutes. Une grosse demi-heure sur une pelouse de Ligue 1, très probablement les derniers instants de vie de Yoann Gourcuff dans la peau d’un footballeur. Sans club depuis 2019, le milieu de terrain français a mis sa carrière en pause. Et selon son propre père, Christian Gourcuff, on peut même parler d’une retraite : « I l y a eu beaucoup de frustration sur la fin de sa carrière mais il a bien digéré ça. Il faut être raisonnable, on ne reprend pas comme ça, après deux ans ».

Un grand gâchis

Sur un nuage très haut perché durant la saison 2008-2009, Yoann Gourcuff a pu montrer l’étendue de son talent. Mais force est de constater qu’il n’a jamais pu confirmer, par la suite, qu’il faisait partie des plus grands. Son transfert ronflant à Lyon n’a fait qu’achever sa lente descente aux enfers. Des blessures à répétition et une incapacité à retrouver un niveau de jeu convenable, sur la durée. Pas étonnant de voir le site befoot.fr lui décerner le Ballon de Plâtre 2015. Il suffit de s’aventurer sur la rubrique « historique et blessures » du site transfertmarkt pour comprendre l’étendue des dégâts. Genou, adducteurs, dos, aine, cheville, ligaments… Tout y passe. Un grand gâchis pour un garçon à l’élégance rare et à l’intelligence de jeu évidente. Père de famille (compagnon de Karine Ferri), Yoann Goucuff prend soin de son foyer, loin du foot. Mais il ne serait pas étonnant de le voir revenir dans le milieu du football, à un poste d’entraîneur, comme papa.