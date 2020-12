Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Lafont revient sur le départ de Gourcuff

Publié le 12 décembre 2020 à 12h20 par La rédaction

Au milieu de la tempête, Waldemar Kita a décidé de se séparer de Christian Gourcuff. Alors que Patrick Collot assure actuellement l’intérim, Alban Lafont a évoqué ce changement d’entraîneur.