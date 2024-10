PSG : Un séisme confirmé pour 2026?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG et le Parc des Princes, c'est bientôt terminé ? Il y a quelques semaines, Nasser Al-KhelaÏfi n'avait pas hésité à mettre la pression sur la Ville de Paris en annonçant le déménagement prochain de son équipe. Mais ce dossier pourrait bien être relancé dans les prochains mois, notamment en cas de départ d'Anne Hidalgo à l'issue des prochaines élections municipales.

« C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc. » Il y a quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi avait choqué les supporters parisiens en annonçant le déménagement prochain du PSG.

Le PSG sur le point de déménager

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade afin d’accroître ses revenus, le responsable du PSG explore diverses options, notamment deux terrains, un à Montigny-le-Bretonneux, l’autre à Saint-Cloud. Un moyen aussi de faire pression sur Anne Hidalgo puisque le Parc des Princes est la propriété de la Ville de Paris.

Un dossier dicté par Hidalgo ?

Mais comme indiqué par L’Equipe, il existe encore un espoir de voir le PSG rester au Parc des Princes. En cas de défaite d’Anne Hidalgo lors des prochaines élections municipales de 2026, ce dossier pourrait être totalement relancé. Mais si la Maire de Paris repartait pour un mandat de six ans, il en sera fini des espoirs du PSG.