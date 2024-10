PSG : Plombé par un ordre de Luis Enrique, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique est au cœur des interrogations aussi bien en raison de la performance sportive de son équipe ces dernières jours, que pour ses sorties controversées dans les médias. En réalité, peu de personnes connaissent le véritable Luis Enrique. Aymeric Laporte a pu le côtoyer au sein de la sélection espagnole. Il est revenu sur ses méthodes de jeu.

International espagnol, Aymeric Laporte connaît bien Luis Enrique. Le technicien l’avait dirigé, notamment lors de la dernière Coupe du monde. Invité de RMC, il en a dit plus sur le caractère du coach parisien, souvent critiqué pour son manque de clarté et de cohérence dans ses choix.

« Avec Luis Enrique, c’était un schéma tactique fixe »

« Avec Luis Enrique, c’était un schéma tactique fixe, on n’avait pas trop de libertés. Maintenant, on a un peu plus de flexibilité, on peut prendre nos propres décisions, choisir quoi faire et à quel moment » a confié le défenseur d’Al-Nassr au sujet du coach du PSG.

Luis Enrique est intransigeant

Laporte a donné un exemple concret. « A la 90e minute, on ne pouvait pas dégager le ballon, il fallait qu’on joue au ballon de derrière. Nous, on voulait gagner du temps, ne pas perdre. Mais ce sont des consignes qui sont données et il ne veut pas bouger » a-t-il déclaré lors de l’émission Rothen S’Enflamme.