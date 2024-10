PSG : «On a failli se battre», il balance cash sur Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au moment de débriefer la rencontre entre le PSG et Arsenal en Ligue des champions (2-0), Emmanuel Petit a lâché quelques confidences sur Luis Enrique, son ancien coéquipier au FC Barcelone. Le champion du monde 1998 s'était brouillé avec le technicien espagnol, doté déjà à cette époque d'un caractère brûlant.

La semaine a été agitée pour Luis Enrique. Le comportement du technicien espagnol a été vivement critiqué. Tout a commencé par la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé, véritable leader offensif de cette équipe parisienne. Sans son maître à jouer, le PSG a concédé sa première défaite de la saison en Ligue des champions face à Arsenal. Luis Enrique n’a pas arrangé son cas en répondant froidement à la journaliste Margot Dumont, qui l’avait interpellé sur son système tactique. Le caractère trempé du tacticien est ressorti de derrière les fagots et a exaspéré Emmanuel Petit.

Petit s'en prend à Luis Enrique

Le champion du monde 1998 connaît bien Luis Enrique avec qui il a partagé le maillot du FC Barcelone. Au cours de son passage en Catalogne, Petit a eu de nombreuses altercations avec son coéquipier. « J’ai eu des réactions à chaud avec lui quand on était au Barça parce qu’il avait le même comportement. Il était sur son piédestal, mais à un moment donné il va falloir qu’il redescende avec nous, les humains. On était à deux doigts de se fritter aussi. Parce que je sais que je ne suis pas facile, mais lui est pire que moi » a-t-il confié sur RMC.

Petit proche de se battre avec le coach du PSG

Et parfois, les dérapages n’étaient pas loin. A de nombreuses reprises, ils ont failli en venir aux mains. « Si on a failli se battre ? Bien sûr, on s’est fritté à un moment donné dans les vestiaires » a simplement déclaré Emmanuel Petit, qui appelle à une prise de conscience de la part de Luis Enrique, au cœur d’une petite tempête.