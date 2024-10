PSG : Le Qatar boucle une signature, «c'est une folie»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, le PSG a officialisé la nomination de Victoriano Melero au poste de directeur général du club parisien. Ce juriste de formation, âgé de 55 ans, prend la succession de Jean-Claude Blanc, parti chez INEOS en 2023. Quelques heures après l'annonce de Nasser Al-Khelaïfi, il a détaillé son projet pour l'équipe de la capitale.

Le PSG a trouvé son nouveau directeur général. Arrivé au sein du club parisien en tant que secrétaire général, Victoriano Melero a été nommé par Nasser Al-Khelaïfi pour remplacer Jean-Claude Blanc. Lors d’un entretien accordé au Parisien, ce juriste de formation, passé par la FFF et TF1, est revenu sur sa promotion.

Melero se lâche après sa signature

« Quand on arrive au PSG, on ne s’imagine pas la multiplicité des dossiers qu’on va avoir à gérer. Il y a effectivement une forme de folie et cette folie donne un côté passionnant. C’est un rêve parce que le PSG est plus qu’un club sportif avec 240 athlètes. C’est aussi une ETI (Entreprise de taille intermédiaire) avec plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires, un peu plus de 750 salariés. C’est aussi une entreprise de divertissement, une marque mondiale qui fait tout de suite le buzz dès qu’on accole son nom à une action » a-t-il déclaré.

« On veut poursuivre sur cette dynamique »

Dans un second temps, il a évoqué ses objectifs au PSG. « Il s’agit de poursuivre la nouvelle phase de développement du club, pour en faire un club de la nouvelle génération. Nouvelle génération en termes de joueurs, de fans, de partenaires, de citoyens et de collaborateurs. On veut continuer à être en avance sur les autres dans tous les secteurs. Pour moi, c’est un grand honneur d’avoir été choisi par Nasser Al-Khelaïfi, par QSI et par Arctos. La saison dernière, on a battu de nombreux records : le chiffre d’affaires, 35 matchs organisés au Parc des Princes, 378 000 visiteurs au Parc sur une saison, 15 000 spectateurs pour un match de hand à l’Accor Arena… On veut poursuivre sur cette dynamique » a lâché Melero ce mardi soir.