PSG : Après son transfert, il réagit à son calvaire

Sélectionneur de l'équipe de France espoirs, Gérard Baticle a décidé de renouveler sa confiance à Hugo Ekitike, auteur d'un début de saison prometteur sous le maillot de l'Eintracht Francfort. L'attaquant français revient de loin après un passage raté au PSG. Mais présent en conférence de presse ce mardi, il refuse de parler de revanche.

En l’espace de huit matches cette saison, toutes compétitions confondues, Hugo Ekitike a, d'ores et déjà, égalé ses bilans statistiques au PSG. Avec cinq buts et quatre passes décisives, l’attaquant s’affirme comme l’une des grandes promesses de Bundesliga. De quoi effacer les regrets et les difficultés rencontrés lors de son passage dans la capitale française. Appelé par Gérard Baticle pour disputer les deux prochaines rencontres de l’équipe de France espoirs, Ekitike est revenu sur son retour au premier plan.

Ekitike veut passer à autre chose

« Non ce n’est pas une revanche. On a tous des parcours et des processus différents. Moi, ça a été comme ça. C’est sûr que c’est une fierté pour moi d’être ici mais je n’ai pas un état d’esprit de revanche. J’ai surtout beaucoup de reconnaissance par rapport à la confiance que l’on me donne. Le football c’est toujours de la remise en question. Toujours prouver que l’on peut aller chercher plus haut. Je suis dans cet état d’esprit pour aller chercher plus » a confié Ekitike dans des propos rapportés par Le Parisien.

« Il est sur le rebond »

Mais pour Baticle, le plus dur commence pour Ekitike, qui va devoir tenir le rythme. « Quand je le vois le week-end en championnat ou même en Coupe d’Europe, faire de belles performances, rendre de belles copies, c’est une évidence de le choisir parmi les meilleurs de sa génération et qu’il soit sur le front de notre attaque dans l’axe ou sur un côté. Il a eu, comme certains jeunes joueurs, un passage difficile mais il est sur le rebond et ça montre une force de caractère, des qualités. J’y vois beaucoup de potentiel et des choses à mettre en valeur. Nous, en sélection, on peut l’accompagner vers cette nouvelle direction qui est super intéressante » a déclaré le technicien.