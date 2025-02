«Poser en moule-bi**», l’énorme offre de TF1 à Pierre Ménès

Arnaud De Kanel

Loin des médias traditionnels, Pierre Ménès anime désormais sa propre chaine YouTube. L'ancien consultant vedette du Canal Football Club dispose d'une liberté d'expression la plus totale et il en profite en livrant des anecdotes assez croustillantes en toute transparence. La dernière en date concerne une proposition financière alléchante de TF1 pour participer à une émission.

Personnage emblématique du football français à la télévision durant les années 2010 grâce au succès du Canal Football Club, Pierre Ménès est désormais en retrait suite à des problèmes de santé et la mise en retrait de la chaine cryptée après des accusations d'agressions sexuelles. Mais il aurait pu rebondir dans diverses émissions qui n'ont pas forcément de rapport avec le sport.

Mohamed Bouhafsi : Salaire, malaise, tensions… La grosse polémique après RMC

➡️ https://t.co/jCqzlqqg47 pic.twitter.com/pv0MJooNve — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

Ménès sur TF1 ?

Sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès a en effet révélé avoir été approché par France Télévisions pour participer à Fort Boyard, mais également par TF1 pour Danse avec Les Stars ainsi que Splash. Selon ses dires, la proposition de TF1 était très lucrative mais le journaliste ne se voyait pas s'afficher en « moule-b*** » à la télévision.

«Difficile de poser en moule-bi** le vendredi et d’arriver en costard le dimanche»

« J’ai été approché pour faire Fort Boyard, mais je ne pouvais pas avec mes greffes. Danse avec les Stars ou Mask Singer ? Non. J’avais été approché pour faire Splash, on m’avait proposé un chèque à six chiffres, mais c’est difficile de poser en moule-bite le vendredi et d’arriver en costard le dimanche », a-t-il confié sur YouTube.