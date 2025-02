Une star choquée par sa rencontre avec Mbappé !

La rédaction

Casemiro, ancien pilier du Real Madrid, a réservé des éloges appuyés à Kylian Mbappé dans une interview pour AS. Le milieu brésilien a raconté sa dernière rencontre contre le Français en Ligue des champions, soulignant sa performance exceptionnelle malgré la défaite. « Mbappé restera dans l'histoire du football », a déclaré Casemiro, impressionné par la régularité et l'impact du joueur français, qu’il considère déjà comme une future légende du sport.

Casemiro (32 ans) a joué au Real Madrid de 2012 à 2022 et a formé le mythique milieu de terrain des Merengues avec Luka Modric et Toni Kroos. Bien qu’il soit maintenant en Angleterre à Manchester United, le milieu brésilien garde un œil sur ce qu’il se passe du côté du Real Madrid. Casemiro est revenu dans le média espagnol AS sur son aventure au Real Madrid et en a profité pour parler de Kylian Mbappé.

« Mbappé restera dans l’histoire du football »

« Je vais vous dire une chose. Mbappé est un joueur imparable. Ma dernière rencontre avec lui, c’était en Ligue des champions à Paris, au Parc des Princes. Il nous a tout fait », explique Casemiro pour AS. « On a perdu 1-0 avec un but de lui, mais c’était fou. C’est le genre de footballeur qui restera dans l’histoire du football. On ne peut pas lui demander d’avoir toujours un 9/10. Mais il ne descend jamais en dessous de 7,5 ou 8. Il nous a gâtés », avoue le milieu de terrain mancunien.

Mbappé est en forme

Casemiro voit alors en Kylian Mbappé un grand joueur et une légende du football pour les années à venir. Kylian Mbappé lui donne raison depuis quelques mois, l’ancien joueur du PSG compte déjà 24 réalisations et 3 passes décisives. Si son début de saison semblait quelque peu compliqué, le nouveau numéro 9 du Real Madrid semble bel et bien lancé et enchaîne les bonnes prestations.