OM : Rabiot et sa mère se font clasher !

Adrien Rabiot est arrivé à l’OM avec un bel accueil de la part des supporters et s’épanouit sous les ordres de Roberto De Zerbi. Si le coach de l’OM aime le faire jouer derrière l’attaquant, Daniel Riolo estime que sa place n’est pas là et que ses choix, ainsi que ceux de sa mère, l’ont empêché d’avoir la carrière qu’il méritait.

Arrivé à l’OM il y a cinq mois, Adrien Rabiot se plaît sur la Canebière, comme en témoigne sa mère dans un entretien pour Le Parisien : « En septembre, il avait été très séduit par le discours du coach et de l’état-major. Au sein du vestiaire, il prône le collectif, qui est fondamental à ses yeux, et il veut impulser quelque chose à l’équipe. Il travaille d’ailleurs plus qu’il ne l’a jamais fait auparavant : il s’inscrit à fond dans le projet parce qu’il se plaît à l’OM. Il est heureux d’en porter le maillot. Chez lui, tous les matchs sont importants : la compétitivité est centrale. »

Un gâchis pour Riolo

Mais Daniel Riolo ne voit pas cela du même œil. Le chroniqueur estime que les choix d’Adrien Rabiot et de sa mère ont entaché la carrière du joueur. « Il y avait une lubie chez eux, avec sa maman, pour qu’il ne joue pas à ce poste-là (devant la défense, ndlr). Je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé qu’il ne s’épanouirait pas à ce poste-là. » explique-t-il sur la chaîne YouTube « Passe D ».

« Il a perdu énormément de temps »

Ces choix de l’ancien joueur du PSG et de son entourage ont freiné sa carrière, toujours selon Riolo. Le chroniqueur explique, toujours pour « Passe D », que Rabiot aurait dû évoluer dans des clubs bien plus prestigieux que l’OM. « Rabiot, si au début de sa carrière il se place en joueur devant la défense, je pense qu’il fait une carrière de très haut niveau international. Je pense qu’il termine au Real Madrid, ou un truc comme ça. Il a perdu énormément de temps à chercher son bon positionnement. »